От завтраков, вдохновленных Данией, до флористического ужина
Все самые вкусные новинки Петербурга в «Блокноте гурмана» — еженедельном гастрономическом обзоре «Стиль жизни Коммерсантъ».
Nordic: петербургское наследие и скандинавские традиции
Ресторан Nordic
Фото: ресторан Nordic
В ресторане Nordic появилось постоянное меню завтраков a la carte. Оно объединяет гастрономическое наследие Петербурга, северные продукты и скандинавскую культуру неспешных завтраков.
Открывает его каша из пяти злаков, которую готовят с вечера на молоке и йогурте. К ней подают домашнюю гранолу, пряности, инжир, миндальное пралине, конфитюр из яблок из собственного сада и крем англез. Вдохновением послужила богатая традиция каш в русской кухне — от повседневных до затейливых, достойных императорского стола.
Одно из центральных блюд — яйцо, приготовленное при температуре 62°C, под фисташковым соусом. Его подают с нутовой лепешкой, спаржей, зеленым горошком и миксом трав и листьев, среди которых смородиновые. Блюдо посвящено петербургской оранжерейной культуре — стремлению выращивать самые разные продукты в северном климате и превращать короткое лето в маленькую роскошь, доступную за столом.
Особое место занимает петербургский завтрак, вдохновленный Данией: датский хлеб на закваске, взбитое сливочное масло, выдержанный сыр с хрустящими кристаллами, яйцо-пятиминутка и ложечка хлопьев соли Maldon. Дополняет завтрак греческий йогурт с фирменной гранолой с мисо и ревеневым конфитюром.
Есть в меню и сырники — со сметанным кремом и морошковым конфитюром. Морошка, одна из любимых северных ягод петербургской кухни, связывает гастрономические традиции города со скандинавским характером Nordic. По желанию сырники можно дополнить нежным ванильным кремом англез.
Ресторан Sintoho
Фото: ресторан Sintoho
Sintoho: саке-ужин
2 октября ресторан Sintoho завершает Праздник середины осени пятикурсовым саке-ужином от шеф-повара Бадмы Адучеева с авторским саке-пейрингом отшеф-сомелье Игоря Смирнова. Приглашенный спикер Сергей Пащенко, эксперт по Японии, расскажет об истории напитка, регионах производства и традициях. Особый акцент вечера — лимитированное саке, представленное специально для этого ужина.
Ресторан Jack London
Фото: ресторан Jack London
Jack London: хвост бобра и северный олень
Шеф-повар Jack London Александр Мельников представил новое осеннее меню, построенное вокруг лесных трофеев и редких сортов мяса. Открывает его линейка закусок и небанальных салатов, включающих такие блюда, как ассорти соленых грибов Севера, плато сыровяленых деликатесов и даже салат с копченым хвостом бобра.
Раздел горячего — это манифест дикой природы и гастрономических традиций разных стран в сибирском прочтении: суп траппера с ребром коня, луковая похлебка из северного оленя, пряный фо-бо из кабана и классический том-ям с морепродуктами.
В качестве основного блюда Александр Мельников рекомендует попробовать люля-кебаб из конины, теплый салат со стейком скерт и нежное конское ребро, запеченное с можжевеловой ягодой. Также в осеннюю карту вошли голубцы из косули с эспумой из лесных грибов, плов из марала, черноморский судак с овощным соте в винном соусе и легкая паста из кабачка с рапаном.
Последняя новинка — ассорти десертов от Брусницына. Это свежее прочтение культового пирожного «картошка» в глазури с тремя разными начинками: дубайским шоколадом, рафаэлло и сникерсом.
ABC Co.
Фото: ABC Co.
ABC Co.: новая кофейня
Первая кофейня московской сети ABC Coffee Roasters работает в здании Андреевского рынка на Васильевском острове. Новая точка, «АВС Мойка», расположилась на набережной Мойки, в нескольких минутах пешком от Мариинского театра. На этой локации команда ушла от формата «гость по одну сторону стойки, кухня — по другую»: камерная атмосфера, дизайн-интерьер, продуманный основателем сети ABC Co. Софьей Раснер, и живое общение с командой создают ощущение, будто ты зашел в гости к друзьям, которые предлагают давно знакомые тебе блюда.
Меню столь же лаконично, как и в первой кофейне: сладкие и сытные завтраки, выпечка. На Мойке особое внимание уделяется сэндвичам: здесь появился отдельный сэндвич-бар, где готовят фокаччи и другие позиции на каждый день.
Планируется, что «ABC Мойка» станет пространством для новых идей и форматов: здесь будут проходить «квартирники» — музыкальные вечера и встречи с интересными героями, лекции, книжные и арт-вечера, винные и коктейльные дегустации и мастер-классы за большим столом.
Ресторан Percorso
Фото: ресторан Percorso
Percorso: «Цветочная симфония»
26 сентября ресторан Percorso в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg проведет флористический ужин «Цветочная симфония». Вечер пройдет в камерном зале «Антинори», где цветы станут не декорацией, а отправной точкой: Лука Де Астис вдохновился их символикой и сезонностью для создания пяти курсов.
Бессмертник отвечает за солнечность и стойкость, и первым курсом будет подан яркий желтохвост с облепихой, копченым на ромашке соусом берблан и картофелем с шафраном. Вторым курсом, представленным розой (любовь, доверие, эмоциональная связь!) подадут ризотто с розой, красными лангустинами, шампанским и ферментированным лимоном.
Физалис, символизирующий любопытство и открытие, сопроводит третий курс — сибас, запеченный с физалисом, тушеным фенхелем и соусом юдзу. Хризантема, символизирующая мудрость и созерцание, станет героиней четвертого курса — тушеной телячьей щеки с топинамбуром, глазированными каштанами и соусом жу на основе итальянского вина.
На десерт предусмотрен медовый мусс с абрикосом, карамелизированными семенами подсолнечника и кефирным мороженым, цветком к которому станет, конечно, подсолнух, отвечающий за жизненную силу и оптимизм.
Блюда лично представит главный шеф-повар отеля Лука Де Астис, винное сопровождение — шеф-сомелье Игорь Смирнов. Шеф-флорист отеля Илона Верис расскажет о символике каждого цветка и поместит его на стол. К концу вечера перед каждым гостем соберется индивидуальная цветочная композиция в отдельной вазе: эту композицию можно будет забрать с собой.