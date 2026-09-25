От завтраков, вдохновленных Данией, до флористического ужина

Nordic: петербургское наследие и скандинавские традиции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Nordic

Фото: ресторан Nordic Ресторан Nordic

Фото: ресторан Nordic

В ресторане Nordic появилось постоянное меню завтраков a la carte. Оно объединяет гастрономическое наследие Петербурга, северные продукты и скандинавскую культуру неспешных завтраков.

Открывает его каша из пяти злаков, которую готовят с вечера на молоке и йогурте. К ней подают домашнюю гранолу, пряности, инжир, миндальное пралине, конфитюр из яблок из собственного сада и крем англез. Вдохновением послужила богатая традиция каш в русской кухне — от повседневных до затейливых, достойных императорского стола.

Одно из центральных блюд — яйцо, приготовленное при температуре 62°C, под фисташковым соусом. Его подают с нутовой лепешкой, спаржей, зеленым горошком и миксом трав и листьев, среди которых смородиновые. Блюдо посвящено петербургской оранжерейной культуре — стремлению выращивать самые разные продукты в северном климате и превращать короткое лето в маленькую роскошь, доступную за столом.

Особое место занимает петербургский завтрак, вдохновленный Данией: датский хлеб на закваске, взбитое сливочное масло, выдержанный сыр с хрустящими кристаллами, яйцо-пятиминутка и ложечка хлопьев соли Maldon. Дополняет завтрак греческий йогурт с фирменной гранолой с мисо и ревеневым конфитюром.

Есть в меню и сырники — со сметанным кремом и морошковым конфитюром. Морошка, одна из любимых северных ягод петербургской кухни, связывает гастрономические традиции города со скандинавским характером Nordic. По желанию сырники можно дополнить нежным ванильным кремом англез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Sintoho

Фото: ресторан Sintoho Ресторан Sintoho

Фото: ресторан Sintoho

Sintoho: саке-ужин

2 октября ресторан Sintoho завершает Праздник середины осени пятикурсовым саке-ужином от шеф-повара Бадмы Адучеева с авторским саке-пейрингом отшеф-сомелье Игоря Смирнова. Приглашенный спикер Сергей Пащенко, эксперт по Японии, расскажет об истории напитка, регионах производства и традициях. Особый акцент вечера — лимитированное саке, представленное специально для этого ужина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Jack London

Фото: ресторан Jack London Ресторан Jack London

Фото: ресторан Jack London

Jack London: хвост бобра и северный олень

Шеф-повар Jack London Александр Мельников представил новое осеннее меню, построенное вокруг лесных трофеев и редких сортов мяса. Открывает его линейка закусок и небанальных салатов, включающих такие блюда, как ассорти соленых грибов Севера, плато сыровяленых деликатесов и даже салат с копченым хвостом бобра.

Раздел горячего — это манифест дикой природы и гастрономических традиций разных стран в сибирском прочтении: суп траппера с ребром коня, луковая похлебка из северного оленя, пряный фо-бо из кабана и классический том-ям с морепродуктами.

В качестве основного блюда Александр Мельников рекомендует попробовать люля-кебаб из конины, теплый салат со стейком скерт и нежное конское ребро, запеченное с можжевеловой ягодой. Также в осеннюю карту вошли голубцы из косули с эспумой из лесных грибов, плов из марала, черноморский судак с овощным соте в винном соусе и легкая паста из кабачка с рапаном.

Последняя новинка — ассорти десертов от Брусницына. Это свежее прочтение культового пирожного «картошка» в глазури с тремя разными начинками: дубайским шоколадом, рафаэлло и сникерсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ABC Co.

Фото: ABC Co. ABC Co.

Фото: ABC Co.

ABC Co.: новая кофейня

Первая кофейня московской сети ABC Coffee Roasters работает в здании Андреевского рынка на Васильевском острове. Новая точка, «АВС Мойка», расположилась на набережной Мойки, в нескольких минутах пешком от Мариинского театра. На этой локации команда ушла от формата «гость по одну сторону стойки, кухня — по другую»: камерная атмосфера, дизайн-интерьер, продуманный основателем сети ABC Co. Софьей Раснер, и живое общение с командой создают ощущение, будто ты зашел в гости к друзьям, которые предлагают давно знакомые тебе блюда.

Меню столь же лаконично, как и в первой кофейне: сладкие и сытные завтраки, выпечка. На Мойке особое внимание уделяется сэндвичам: здесь появился отдельный сэндвич-бар, где готовят фокаччи и другие позиции на каждый день.

Планируется, что «ABC Мойка» станет пространством для новых идей и форматов: здесь будут проходить «квартирники» — музыкальные вечера и встречи с интересными героями, лекции, книжные и арт-вечера, винные и коктейльные дегустации и мастер-классы за большим столом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Percorso

Фото: ресторан Percorso Ресторан Percorso

Фото: ресторан Percorso

Percorso: «Цветочная симфония»

26 сентября ресторан Percorso в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg проведет флористический ужин «Цветочная симфония». Вечер пройдет в камерном зале «Антинори», где цветы станут не декорацией, а отправной точкой: Лука Де Астис вдохновился их символикой и сезонностью для создания пяти курсов.

Бессмертник отвечает за солнечность и стойкость, и первым курсом будет подан яркий желтохвост с облепихой, копченым на ромашке соусом берблан и картофелем с шафраном. Вторым курсом, представленным розой (любовь, доверие, эмоциональная связь!) подадут ризотто с розой, красными лангустинами, шампанским и ферментированным лимоном.

Физалис, символизирующий любопытство и открытие, сопроводит третий курс — сибас, запеченный с физалисом, тушеным фенхелем и соусом юдзу. Хризантема, символизирующая мудрость и созерцание, станет героиней четвертого курса — тушеной телячьей щеки с топинамбуром, глазированными каштанами и соусом жу на основе итальянского вина.

На десерт предусмотрен медовый мусс с абрикосом, карамелизированными семенами подсолнечника и кефирным мороженым, цветком к которому станет, конечно, подсолнух, отвечающий за жизненную силу и оптимизм.

Блюда лично представит главный шеф-повар отеля Лука Де Астис, винное сопровождение — шеф-сомелье Игорь Смирнов. Шеф-флорист отеля Илона Верис расскажет о символике каждого цветка и поместит его на стол. К концу вечера перед каждым гостем соберется индивидуальная цветочная композиция в отдельной вазе: эту композицию можно будет забрать с собой.

Светлана Куликова