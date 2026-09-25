Волонтерская группа «КатяВаля» обжаловала отказ в иске к военкору Сапонькову

Волонтерская группа «КатяВаля» обжаловала решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга, который ранее отказал ей в удовлетворении иска к военкору Роману Сапонькову. Об этом сообщил адвокат Алексей Калугин. По его словам, текст апелляционной жалобы сторона пока не получила.

«В любом случае можем только приветствовать упорство наших оппонентов, поскольку оно позволяет еще раз обратить внимание общественности на обстоятельства гибели расчета "Эрнеста" и "Гудвина", а также на ситуацию с поставкой гуманитарной помощи в их подразделение. Если вам было не весело в первой инстанции, давайте попробуем повеселиться во второй. "Можем повторить" — как пишут на всяких забавных наклейках»,— заявил адвокат Алексей Калугин.

Операторы БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин» погибли 12 сентября 2024 года. Перед смертью они записали видео, в котором рассказали о проблемах с поставками гуманитарной помощи в их подразделение. Также они обвинили командира с позывным «Злой» в сокрытии реального положения дел на линии боевого соприкосновения, неотработке разведданных и «крышевании наркотрафика».

Кроме того, погибшие утверждали, что их отправляли на передовую в качестве штурмовиков, фактически в один конец. По их словам, жена командира была одной из волонтеров группы «КатяВаля», из-за чего бойцам подразделения якобы запрещали сотрудничать с другими волонтерскими объединениями.

Военкор Роман Сапоньков первым опубликовал предсмертное видео операторов и рассказывал об обстоятельствах их отправки на передовую.

Матвей Николаев