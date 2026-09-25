Водитель получил 7 лет колонии за гибель пассажира в ДТП на выезде из Ярославля

Ярославский районный суд приговорил 36-летнего местного жителя к семи годам колонии-поселения за ДТП с погибшим пассажиром на трассе М-8 на выезде из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов Ярославской области Фото: пресс-служба судов Ярославской области

Авария произошла ночью 26 августа 2025 года на 255-м километре трассы на выезде из Ярославля. Водитель Mercedes-Benz 200 въехал в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Iveco. После столкновения легковой автомобиль отбросило на опору электроосвещения. Пассажир Mercedes — мужчина 1998 года рождения — получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте.

В суде свидетели рассказали, что водителю Mercedes был присущ агрессивный стиль вождения: он резко перестраивался между полосами, поворачивал и разворачивался. Водитель Iveco также указал, что перед ДТП Mercedes создавал опасность для других участников движения. Подсудимый вину признал полностью.

Ярославский районный суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. По приговору суда ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. С осужденного взыскали компенсацию морального вреда: 1 млн руб. в пользу матери погибшего и 950 тыс. руб. в пользу его несовершеннолетнего сына. Ярославский областной суд по итогам рассмотрения апелляций оставил приговор без изменения.

Виктория Самко