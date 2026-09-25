Роспотребнадзор не стал прогнозировать пик ОРВИ в Петербурге в этом сезоне
Пик заболеваемости ОРВИ в Петербурге по многолетним наблюдениям обычно приходится на конец года. Об этом 25 сентября на пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Наталия Башкетова.
Башкетова рассказала, когда в Петербурге ожидают пик заболеваемости ОРВИ
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По ее словам, сезонный рост заболеваемости иногда начинается уже в начале декабря, а максимальные показатели регистрируют в середине месяца. Следующий подъем обычно приходится на весну, в начале нового эпидемического сезона.
При этом прогнозировать развитие ситуации с ОРВИ в текущем году Башкетова не стала.
«Ну, как будет развиваться ситуация в этом году, сказать не могу. Все будет от многих вещей зависеть. Будет от погодных условий зависеть, от того, как наши горячо любимые горожане пойдут делать себе прививку и будут соблюдать все меры профилактики»,— отметила госпожа Башкетова.