В Мурманской области военнослужащий получил 5,6 года за комментарий о теракте

Северный флотский военный суд приговорил военнослужащего к 5,6 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что 12 апреля 2025 года военнослужащий находился в Северодвинске. В одной из групп во «ВКонтакте» он оставил комментарий к публикации о поджоге служебных автомобилей полиции в Архангельске, в котором, по данным суда, оправдывал произошедшее.

При вынесении приговора суд учел особо опасный рецидив и другие отягчающие обстоятельства. Мужчине назначили 5,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд на два года запретил ему администрировать сайты и интернет-каналы. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

За публичное оправдание терроризма российское законодательство предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Матвей Николаев