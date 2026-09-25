В Ростовском округе ввели режим повышенной готовности на 17 котельных

В Ростовском муниципальном округе Ярославской области на 17 котельных ввели режим повышенной готовности из-за большого объема ремонтных работ. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по ЖКК и энергетике сообщила заместитель главы администрации Ростовского округа Галина Чуркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«При совместном выезде с Ростехнадзором мы поняли, что на некоторых объектах теплоснабжения округа объем ремонтных работ, проводимых водоканалом, увеличен, поэтому на заседании окружной Думы приняли решение повысить бюджет резервного фонда для безаварийного входа в отопительный период»,— сказала госпожа Чуркина.

Она отметила, что администрация рассматривает возможность оперативного подключения объектов к блочно-модульной котельной. Для этого с водоканалом прорабатывается возможность установки выпусков на сети, обеспечивающей социальные объекты и жилой сектор. Администрация также попросила предоставить в Ростовский округ блочно-модульную котельную, которая находилась бы на территории муниципального образования и могла быть оперативно подключена в случае аварии.

Виктория Самко