Зона рободоставки в Петербурге расширилась до семи районов

Роботы-доставщики начали работать в Центральном районе Санкт-Петербурга. Новую зону рободоставки 25 сентября открыли в районе улиц Моисеенко, Шпалерной, Тверской, Кирочной, Парадной, Старорусской, 10-й Советской и Тульской, а также Суворовского проспекта, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роботы-доставщики начали работать в Центральном районе Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Роботы-доставщики начали работать в Центральном районе Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Таким образом, рободоставка теперь работает в семи районах Петербурга. Эксперимент стартовал 24 ноября 2025 года в Приморском районе. В 2026 году его географию расширили на Калининский, Красногвардейский, Фрунзенский, Выборгский и Невский районы.

За десять месяцев масштаб проекта существенно увеличился. Сейчас в городе работают 350 роверов, которые с момента запуска совершили 173 215 поездок.

Роботы самостоятельно ориентируются на улицах и объезжают препятствия. При возникновении нештатной ситуации к управлению может подключиться удаленный оператор. В Санкт-Петербурге используются роверы нового поколения, оснащенные лидаром и более мощным вычислительным блоком.

По данным комитета по транспорту, с момента запуска эксперимента ДТП с участием роботов-доставщиков в городе не зарегистрировано.

Матвей Николаев