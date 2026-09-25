Ямпольская: Владимир Путин посетит Форум объединенных культур в Петербурге

Президент России Владимир Путин 25 сентября, как ожидается, примет участие в заседании XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в Петербурге. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила советник президента Елена Ямпольская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ямпольская заявила, что Владимир Путин посетит Форум объединенных культур в Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Елена Ямпольская заявила, что Владимир Путин посетит Форум объединенных культур в Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«25 сентября состоится заседание, которое, как ожидается, посетит президент России»,— сказала госпожа Ямпольская. По ее словам, участие в форуме подтвердили представители более чем 70 стран, 40 государств направили официальные делегации. Тема форума в этом году — «Объединенные культуры — общие ценности». В деловой программе пленарного заседания нет.

Накануне Владимир Путин направил письменное приветствие участникам, организаторам и гостям форума.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России, Минкультуры и администрации Санкт-Петербурга. В программе — дискуссии о культурном наследии, взаимодействии культуры и бизнеса, развитии современной культурной среды и влиянии искусственного интеллекта.

Татьяна Голикова в рамках работы на форуме подтвердила участие Владимира Путина в мероприятии.

Полина Пучкова