Голливуду ищут правила показа

Российские кинопроизводители предложили выработать правила сосуществования с теневым прокатом голливудских фильмов. Проблему показов зарубежных новинок без прокатных удостоверений участники киноиндустрии обсудили 24 сентября на Петербургском международном форуме объединенных культур. Продюсеры пожаловались, что картинам, созданным на российские частные и государственные деньги, приходится конкурировать за сеансы с западными блокбастерами, которые официально в РФ не прокатываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Проблему обсуждали 24 сентября на сессии Петербургского международного форума объединенных культур «Прокат, телевидение и платформы — кооперация или вражда?». Модератором дискуссии выступил генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян. Среди участников были гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор START Илья Алексеев, гендиректор «Кинопоиска» Николай Буц, гендиректор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, новый гендиректор «Ленфильма» Дмитрий Давиденко и директор дирекции кинопоказа «Первого канала» Сергей Титинков.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев обратил внимание, что производители вкладывают в фильмы деньги, время и административные ресурсы, однако затем копии зарубежных картин попадают в кинотеатры через пиратские источники. По его словам, в результате российским проектам приходится конкурировать с контентом, который площадкам достается значительно проще.

Генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян в качестве примера привел роспись сеансов «Человека-паука: Новый день». По его словам, зарубежная картина получала 11 сеансов против одного у отечественного фильма, созданного в том числе при поддержке Фонда кино.

Раньше, отметил он, российские производители могли договариваться с официальными прокатчиками зарубежных фильмов о расписании релизов. Теперь же, по его выражению, начинается «Дикий Запад», и отрасли необходимы правила сосуществования.

После ухода крупнейших голливудских студий из России в 2022 году зарубежные новинки стали показывать в том числе в формате так называемого предсеансного обслуживания. В этом случае зрителю продают билет на российскую картину, чаще короткометражную, а перед ней демонстрируют иностранный фильм, не имеющий российского прокатного удостоверения. Российское законодательство в общем случае запрещает прокат и показ фильма без такого удостоверения. За нарушение для юрлица предусмотрен штраф 50–100 тыс. рублей, повторно — до 200 тыс. либо приостановление деятельности до 90 суток.

В 2026 году контроль за такими показами был усилен. С 19 марта срок давности привлечения к административной ответственности за прокат без удостоверения увеличили до года, также стало возможно проводить административное расследование. В июне Верховный суд РФ, в частности, оставил в силе решение по делу екатеринбургского кинотеатра, который в 2025 году показывал без прокатного удостоверения фильм «Лило и Стич».

Конфликт между официальным российским и теневым зарубежным прокатом уже проявился этим летом именно вокруг нового «Человека-паука». Как сообщал «Ъ», дистрибутор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров в июле призвали площадки отложить его показы до 20 августа, чтобы поддержать выход российского фильма «Последний богатырь. Колобок». В АВК тогда объясняли инициативу стремлением укрепить позиции национального кино.

Проблема конкуренции с зарубежными фильмами стала одной из нескольких тем кинематографического трека форума. На отдельной сессии участники обсуждали, как распределить крупные российские релизы по году. Продюсер Сергей Сельянов предложил для рискованного проката в «несезон» снижать долю кинотеатров примерно с 50% до 35–40%. Представители Yellow, Black and White оценили маркетинговые расходы на выпуск большой картины в 150–200 млн руб. Константин Эрнст, в свою очередь, говорил, что рынку необходимо сформировать несколько новых продолжительных периодов для выхода крупных премьер, чтобы большие фильмы не концентрировались только на праздничных датах.

Полина Пучкова