Сцена выходит из сферы услуг

Российский театр предлагают перестать рассматривать как организацию, оказывающую услуги населению, и закрепить за ним роль социального, культурного, воспитательного и просветительского института. Такой подход заложен в проект концепции развития театрального дела в России до 2035 года, который председатель Союза театральных деятелей (СТД) Владимир Машков 24 сентября представил на Петербургском международном форуме объединенных культур. Среди других предложений — отдельный федеральный закон о театре, корректировка законодательства о госзакупках и возвращение в регионы выпускников театральных вузов, обучавшихся по целевым программам.

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Владимир Машков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Принципиальным для нас является изменение статуса театра»,— заявил господин Машков. По его словам, театр не должен рассматриваться в одном ряду с организациями, оказывающими услуги населению: «ресторанами, магазинами, прачечными». Вместо этого авторы концепции предлагают закрепить за ним статус «важнейшего социального, культурного, воспитательного и просветительского института».

Секретарь СТД Сергей Безруков, рассуждая о предложенной перемене, заметил, что само сочетание «зритель-потребитель» с театром «как-то не вяжется». «Когда мы станем институтом воспитания, уже ни один зритель не встанет и не скажет: "Верните мне деньги за билет, мне не понравилось"»,— сказал он. При этом господин Безруков добавил, что сам такой институт должен соответствовать новому статусу, чтобы подобных требований у зрителей не возникало.

Изменение статуса театра авторы концепции предлагают подкрепить изменением законодательства. В документ включена разработка отдельного федерального закона о театре, а также поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом «особенностей театрального производства». Владимир Машков признал, что театры во многом уже адаптировались к действующему закупочному законодательству, однако «проблемы остаются, а иногда и появляются заново». Бюджетное финансирование при этом должно остаться основой работы российских театров, дополняясь грантами, субсидиями, меценатством и эндаумент-фондами.

Попытка создать специальный закон для театральной отрасли будет не первой. Участвовавший в дискуссии спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что подобная идея обсуждается уже несколько десятилетий.

«Закон о театре будет принимать очень трудно, сразу говорю. Эта тема начиналась еще в конце 1990-х»,— предупредил он, добавив, что проект потребует работы не только с Минкультуры, но и с законодателями и правительством.

Проект федерального закона «О театре и театральной деятельности в Российской Федерации» действительно был внесен Советом федерации в Госдуму на рубеже 1999–2000 годов. Он должен был определить правовые основы театральной деятельности и формы ее господдержки, однако в мае 2006 года Госдума законопроект отклонила.

Еще одним направлением концепции стала борьба с кадровым дефицитом в региональных театрах. Владимир Машков заявил, что существующая система образования «не решает проблему кадрового голода в регионах»: молодые артисты, уехавшие на учебу, в том числе в Москву и Петербург, зачастую не возвращаются домой. Авторы концепции предлагают активнее развивать целевое обучение с обязательством выпускников возвращаться в регионы, а также проработать меры социальной поддержки для привлечения специалистов. В частности, речь идет о выпускниках столичных театральных вузов, поступивших по целевому набору. Артист предложил направлять их после окончания учебы работать в регионы, рассчитывая таким образом сократить нехватку кадров в местных театрах. Для молодых специалистов также предлагается проработать систему льгот и социальной поддержки.

При этом участники дискуссии признавали, что одной отправкой выпускников кадровую проблему региональных театров не решить. Михаил Швыдкой обратил внимание на разницу в финансовых возможностях субъектов и назвал одним из ключевых вопросов положение театров в провинции. По его словам, речь идет, в том числе, о зарплатах артистов и возможности обеспечить их хотя бы служебным жильем. Генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, в свою очередь, рассказал, что привычное для театров соотношение государственного финансирования и собственных доходов в 70 к 30 меняется и уже составляет 60 к 40. При этом, добавил он, музыкальный театр без государственной поддержки существовать не может.

Проект концепции уже направлен в Министерство культуры для согласования с федеральными органами исполнительной власти и последующего внесения на утверждение правительства. После утверждения документа предполагается разработать «дорожную карту» его реализации. При этом, подчеркнул господин Машков, отдельного финансирования на реализацию концепции не предусмотрено. Исполнять ее предлагается в рамках действующих программ и мер поддержки. При этом, подчеркнули представители театров, без материальной поддержки реализовывать проекты было бы «очень сложно».

Полина Пучкова