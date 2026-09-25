Число бронирований петербургских отелей деловыми туристами выросло на 8%

Количество бронирований размещения в Санкт-Петербурге деловыми туристами в осеннем бизнес-сезоне 2026 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис организации деловых поездок «Островок Командировки», проанализировавший бронирования корпоративных клиентов на сентябрь–ноябрь. Данные исследования появились в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

Деловые туристы стали на 8% чаще бронировать размещение в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Эксперты связывают рост делового турпотока в том числе с насыщенной осенней деловой повесткой Петербурга. В городе в этот период проходит большое количество отраслевых мероприятий, привлекающих представителей различных сфер бизнеса.

Наиболее востребованным вариантом размещения среди командированных стали четырехзвездочные отели — на них приходится 40% бронирований. Еще 19% составляют трехзвездочные гостиницы, 14% — апартаменты и квартиры.

На объекты размещения без звезд приходится 9% бронирований, на пятизвездочные отели — 8%. Еще 7% командировочных выбирают бутик- и апарт-отели, а доля остальных типов размещения составляет 3%.

Средняя стоимость забронированной ночи в Петербурге осенью 2026 года достигла 7,7 тыс. рублей. По сравнению с прошлым осенним бизнес-сезоном показатель вырос на 6%.

По оценке «Островок Командировки», рост стоимости размещения в целом соответствует динамике цен на гостиничные услуги и уровню инфляции.

Матвей Николаев