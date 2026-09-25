На создание псковской системы «Госуслуг» выделят 8 млн рублей

В Псковской области разработают информационную систему «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Псковской области». Стоимость работ составит 8 млн рублей, следует из документов Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Псковской области разработают региональную систему госуслуг за 8 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Псковской области разработают региональную систему госуслуг за 8 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Доступ к региональной системе будет осуществляться через браузер. Она должна интегрироваться с государственной электронной почтой, Федеральной службой судебных приставов, федеральным порталом «Госуслуги», региональным порталом госуслуг и внутренней системой МФЦ. Также пользователи смогут применять электронную подпись.

С помощью системы жители смогут получать справку об участии в специальной военной операции, сведения об удостоверении ветерана боевых действий и почетном донорстве, а также информацию о банковских реквизитах.

Отдельные сервисы будут доступны для льготных категорий граждан. В частности, инвалиды смогут получать средства реабилитации, а дети-сироты — выплату на приобретение жилья.

Заказчиком разработки выступило министерство конкурентной политики Псковской области. Завершить создание системы планируется до 1 декабря.

Матвей Николаев