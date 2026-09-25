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В Новгородской области восстановили более 70% потребителей после шторма

«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 70% потребителей в Новгородской области, оставшихся без света из-за последствий шторма. Специалисты продолжают устранять повреждения, сообщили в компании.

В Новгородской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

В Новгородской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Новгородской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Новгородском филиале «Россети Северо-Запад» действует режим повышенной готовности. К восстановительным работам привлечены 46 бригад и 49 единиц техники.

Энергетики продолжат работать до полной ликвидации последствий циклона, который сопровождался сильным порывистым ветром.

Матвей Николаев

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