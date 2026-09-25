Ярославские муниципалитеты должны быть готовы к зиме к 22 октября

В Ярославской области муниципальные образования должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 22 октября 2026 года, что почти на месяц раньше, чем установлено федеральным законодательством. Такое поручение дано губернатором Михаилом Евраевым, сообщил замминистра строительства и ЖКХ региона Сергей Грахов на заседании профильного комитета облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Губернатор поставил задачу сделать это быстрее и подготовить наше жилищно-коммунальное хозяйство к отопительному сезону практически на месяц раньше. В настоящий момент готовность объектов жилфонда практически 100%, соцфонда — практически 100%. Общий объем готовности по состоянию на сегодня — 96,5%»,— сказал господин Грахов.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом процент готовности на сентябрь 2026 года выше: в частности, готовность теплосетей составляет 92,7%, что на 6,8% больше, чем год назад в это время. В этом году по поручению губернатора на подготовку к отопительному сезону было выделено 150 млн руб.

В прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципальные образования.

Алла Чижова