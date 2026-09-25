В Ярославской области более чем вдвое вырос спрос на мобильных сотрудников

В Ярославской области число вакансий с разъездным форматом работы увеличилось с 0,4 тыс. в январе до 0,9 тыс. в августе 2026 года. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего таких вакансий в августе работодатели размещали в транспортной сфере — около 0,4 тыс. В топ-5 также вошли домашний и обслуживающий персонал и рабочие профессии — по 0,4 тыс. вакансий, сфера продаж — почти 0,2 тыс., административный персонал — 0,1 тыс.

Медианная предлагаемая зарплата по вакансиям с разъездным форматом работы в регионе в 2026 году составила 114,7 тыс. руб. Это на 61% больше, чем в вакансиях, предполагающих работу на территории компании,— 71,3 тыс. руб.

«Готовность к частым служебным поездкам становится отдельным преимуществом на рынке труда, позволяет соискателям расширить выбор вакансий и претендовать в среднем на дополнительные 43,4 тыс. рублей в месяц»,— сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего в 2026 году вакансии с разъездным форматом работы размещали для водителей — 1,2 тыс., курьеров — 0,9 тыс., менеджеров по продажам — 0,5 тыс., торговых представителей — 0,3 тыс. и мерчандайзеров — 0,2 тыс.

Наиболее высокая зарплата среди приведенных hh.ru вакансий с разъездным форматом работы в Ярославской области — до 429 тыс. руб. в месяц до вычета налогов для водителя-курьера.

Виктория Самко