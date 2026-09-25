Жителям Калининградской области начали рассылать ложные требования явиться в военкомат

В Калининградской области 24 сентября зафиксировали фейковую рассылку на электронную почту с требованиями явиться в военкомат. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на военный комиссариат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области предупредили о фейковой рассылке от военкомата

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Калининградской области предупредили о фейковой рассылке от военкомата

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В письмах получателям предлагали прибыть в военкомат для уточнения сведений в учетно-воинских документах.

В военном комиссариате заявили, что не имеют отношения к этой рассылке.

Матвей Николаев