В Ярославской области 25 сентября ожидается сильный дождь

В Ярославской области днем 25 сентября местами ожидается сильный дождь. Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, сообщило региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По данным Ярославского ЦГМС, 25 сентября в области сохранится облачная погода, ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Ветер будет южным и юго-восточным, 4–9 м/с.

Водителей МЧС призывает соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и быть внимательнее на дорогах. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Виктория Самко