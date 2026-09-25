В Ярославской области 25 сентября ожидается сильный дождь
В Ярославской области днем 25 сентября местами ожидается сильный дождь. Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, сообщило региональное управление МЧС.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
По данным Ярославского ЦГМС, 25 сентября в области сохранится облачная погода, ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Ветер будет южным и юго-восточным, 4–9 м/с.
Водителей МЧС призывает соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и быть внимательнее на дорогах. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.