Как собирать тиражное искусство

Тиражное искусство часто кажется проще живописи: «раз есть номер, значит это не оригинал». На деле все наоборот. Здесь коллекционер покупает не картинку и не файл, а конкретный экземпляр с правилами выпуска. Именно поэтому фотография, авторская графика и объект малым тиражом сегодня один из самых спокойных способов начать собрание — если понимать, что именно перед вами. О том, как читать тираж, где проходит граница оригинала и почему файл еще не работа, СТИЛЬ.Ярославль рассказывает искусствовед Ольга Распутина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Баженова. «Утро». 2024. Литогравюра, тираж 2/2. Слева — лист целиком, справа — фрагмент и поле с номером экземпляра. Пример того, как устроен оригинальный тираж: произведением считается подписанный отпечаток в заявленных границах выпуска.

Фото: Предоставлено онлайн-галереей Gallarty. Елизавета Баженова. «Утро». 2024. Литогравюра, тираж 2/2. Слева — лист целиком, справа — фрагмент и поле с номером экземпляра. Пример того, как устроен оригинальный тираж: произведением считается подписанный отпечаток в заявленных границах выпуска.

Фото: Предоставлено онлайн-галереей Gallarty.

«В отличие от живописи, где холст существует в единственном экземпляре, тиражное произведение устроено иначе. Автор заранее определяет, сколько экземпляров будет существовать, в каком размере, на каком материале и каким способом. Все подписанные отпечатки или объекты внутри этих правил считаются оригиналами. Тираж здесь не копия и не «почти искусство», а искусство с другой природой.

Самый ясный пример — современная фотография. Оригинал здесь не негатив и не цифровой файл. Файл и негатив — только исходный материал. Сами по себе они не являются коллекционным произведением, как бы ни был силен кадр. Коллекционной работой становится физический отпечаток, созданный художником или под его контролем и существующий в заранее заявленном тираже: с подписью, номером, датой печати и понятным статусом экземпляра.

Носителем может быть баритовая или хлопковая фотобумага, алюминий, классическая серебряная печать, пигментная печать или цианотипия. Один образ, напечатанный в разных техниках, — это уже отдельные произведения. Художник выбирает, на чем будет существовать снимок, так же внимательно, как сам кадр: материал должен сохранить его атмосферу — свет, плотность, тишину или напряжение. В этом решении уже видна авторская позиция — работа получает окончательный вид только вместе с поверхностью, на которой она остается. Дорогая технология сама по себе произведение не усиливает. Важнее оказывается точность такого шага и то, как отпечаток потом живет в пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Савенко. «Струны души». Линогравюра, тираж III/X (3/10). Пример оригинального тиража: произведением считается подписанный оттиск в заявленных границах выпуска.

Фото: Предоставлено онлайн-галереей Gallarty. Анастасия Савенко. «Струны души». Линогравюра, тираж III/X (3/10). Пример оригинального тиража: произведением считается подписанный оттиск в заявленных границах выпуска.

Фото: Предоставлено онлайн-галереей Gallarty.

Номер внутри тиража сам по себе цену не определяет: первый из десяти не обязан стоить дороже седьмого. Другое дело — практика галерей. В коротких тиражах цена часто растет по мере продажи: чем меньше осталось экземпляров, тем выше следующий.

Дальше вступает уже другая логика: кто автор и какую жизнь прожила сама работа. Важны его путь, место серии в практике, выставочная история, присутствие в собраниях, устойчивость интереса. С молодых авторов тираж надо читать особенно внимательно. Цена должна соответствовать этапу карьеры, сложности работы и той траектории, которую художник выстраивает вместе с галереей. Лучше выбирать ясное: близкий язык, понятные правила выпуска, внятная история экземпляра.

Отдельно существуют авторские экземпляры вне основного тиража — AP, artist proof. Это не запасной сувенир, а такие же по качеству отпечатки, только они не входят в заявленное число. Номерной лист — это оригинал внутри тиража, например один из десяти. AP — такой же оригинал, но уже за пределами этих десяти.

На примере фотографии хорошо видно общее правило тиража. Та же логика работает в авторской графике и в объекте малым выпуском: число экземпляров объявлено заранее, каждый подписан, техника названа.

Речь о литографии, шелкографии, офорте. Для первого приобретения такой лист часто даже спокойнее фотографии: правила выпуска обычно прозрачны, а вход ниже, чем в живопись того же автора.

Керамика, бронза, стекло малым закрытым выпуском живут по тем же правилам. Такой объект можно поставить дома, материал понятен, тираж ограничен. Это не безымянный интерьерный декор и не бесконечная фабричная серия. Оригинал здесь тот же, только существует не на листе, а в объеме.

Чего не стоит считать началом коллекции: постер, открытку, бесконечную репродукцию «с картины». Если выпуск не ограничен, не назван и не подтвержден документом, перед вами красивая вещь — но еще не предмет искусства. Тогда тиражное искусство перестает быть компромиссом «на первое время» и становится полноценной частью собрания. Для меня смысл здесь простой. Тираж учит смотреть не только на изображение, но и на само произведение: сколько его существует и в каком виде оно выпущено. Когда это ясно, решение становится спокойнее. А коллекция складывается уже не из случайных покупок, а из выбранных экземпляров».