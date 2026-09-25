В ярославской школе выявили нарушения при организации питания

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области выявил нарушения при организации питания учащихся после жалобы родителей на качество еды. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в «Макс» уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина Фото: канал в «Макс» уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина

Родители школьников рассказали, что завтраки детям подают холодными, а качество еды их не устраивает. По их словам, дети регулярно жалуются на боли в животе. Кроме того, если обед не предоставляют, школьникам не дают замену. По их словам, проблема сохраняется не первый учебный год.

Проверка выявила нарушения санитарных требований. В холодильнике для молочной продукции хранились пищевые отходы и непригодные для употребления заготовки. Творог находился вне холодильного оборудования. На кухне отсутствовали приборы для измерения температуры готовых блюд перед выдачей.

Также в обеденном зале не было суточного меню. Бракеражная комиссия, которая должна проверять качество готовых блюд, осуществляла бракераж формально.

«Подобные грубые нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки и принять меры для их недопущения в дальнейшем. В адрес администрации образовательной организации, а также надзорных органов будет направлено мотивированное заключение»,— сказал уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

В городском департаменте образования 25 сентября сообщили, что сейчас санитарное состояние пищеблока соответствует всем требованиям: в столовой есть ежедневное меню, блюда завтрака и обеда соответствуют утвержденному меню, просроченных продуктов нет. Организацией питания в школе занимается ООО «Агрофирма-Ярославль».

«Директору предприятия, чьими работниками являются сотрудники пищеблока, рекомендовано взять объект на особый контроль, уделяя внимание условиям хранения продуктов и температурному режиму блюд»,— сообщили в департаменте.

Там добавили, что родители могут обсудить с руководством образовательного комплекса свои предложения и замечания, а также поучаствовать в работе родительского контроля. По итогам ежедневного мониторинга департамент образования не зафиксировал карантинов по кишечной инфекции в образовательных организациях.

Виктория Самко