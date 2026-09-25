В Ярославле парк Мира переименовали в Сквер трудовой доблести

В Ярославле парк, ограниченный улицами Городской Вал и Свободы и проспектом Ленина, теперь официально носит наименование «Сквер трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В последние годы парк горожане и СМИ называли парком Мира ввиду расположенной рядом площади Мира. Под таким же названием парк фигурировал в официальных релизах мэрии Ярославля и навигаторах наподобие «Яндекс Карт» и 2ГИС.

Решение о присвоении парку наименования «Сквер трудовой доблести» было принято на профильной межведомственной комиссии 17 августа 2026 года. Кроме того, 7 сентября на встрече с председателями отраслевых профсоюзов региона Артем Молчанов откликнулся на предложение рассмотреть вопрос о переименовании парка Мира.

В 2022 году в парке открыли стелу «Город трудовой доблести», а в 2026 году там смонтировали Доску почета с портретами передовиков производства и тружеников.

Алла Чижова