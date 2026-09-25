Цена однокомнатной квартиры в Петербурге окупается арендой за 21 год

Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге при сдаче в аренду окупается в среднем за 21 год. Доходность такого вложения составляет 4,8%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование Циан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург вошел в число городов с самой низкой доходностью аренды квартир

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург вошел в число городов с самой низкой доходностью аренды квартир

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербург оказался среди крупных городов России с наиболее длительным сроком окупаемости жилья. Ниже доходность аренды зафиксирована только в Севастополе, Казани, Москве и Владивостоке.

«Худшую доходность аренды среди крупных городов страны, по данным "Циана", показывают Севастополь (4,2%, 23,7 года), Казань (4,5%, 22,4 года), Москва (4,6%, 21,5 года), Владивосток (4,7%, 21,4 года) и Петербург (4,8%, 21 год)», — говорится в исследовании.

Среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге оценили в 10,9 млн рублей, а ежемесячную ставку аренды — в 43,6 тыс. рублей.

При расчете показателей не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация и периоды простоя квартиры.

В Москве средняя стоимость «однушки» составляет 17,6 млн рублей, а арендная ставка — 68,1 тыс. рублей в месяц. При таких параметрах квартира окупается за 21,5 года при доходности 4,6%.

Матвей Николаев