Дворянский флигель в центре Ярославля подешевел до 10 млн рублей

Мэрия Ярославля в третий раз выставила на продажу служебный флигель усадьбы Щербакова на улице Ушинского, 8а. На этот раз объект культурного наследия будут продавать посредством публичного предложения — его цена сможет снизиться с 20,4 млн до 10,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Соответствующее постановление мэрия приняла 23 сентября. Двухэтажное нежилое здание общей площадью 501,7 кв. м и земельный участок площадью 604 кв. м находятся в муниципальной собственности. Флигель является выявленным объектом культурного наследия «Усадьба Щербакова. Флигель служебный» конца XIX века.

Ранее здание пытались продать на электронных торгах. В январе начальная цена составляла 29,79 млн руб. Затем объект выставили повторно за 20,42 млн руб. Торги, назначенные на 3 сентября, не состоялись.

Теперь объект решили реализовать посредством публичного предложения. Начальная цена составляет 20,42 млн руб., после чего она будет последовательно снижаться. Минимальная цена, по которой его смогут приобрести в рамках процедуры, составит 10,2 млн руб.

Флигель находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Будущий собственник должен будет соблюдать требования законодательства об объектах культурного наследия по его сохранению, содержанию и использованию.

Организатором продажи выступит комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Дата начала приема заявок пока не определена.

Виктория Самко