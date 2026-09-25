В Петербурге 25 сентября ожидаются дожди и температура до +15 градусов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 25 сентября, сохранится преимущественно облачная погода. Местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем составит +13…+15 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге сохранится теплая пасмурная погода с кратковременными дождями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге сохранится теплая пасмурная погода с кратковременными дождями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ветер юго-восточный, умеренный, в прибрежных районах возможны порывы до сильного. В 6:00 температура воздуха в городе составляла +13,6 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Солнце в Петербурге 25 сентября взойдет примерно в 06:49 и зайдет в 18:49. Продолжительность светового дня составит около 12 часов.

В выходные существенных изменений в погоде не ожидается: температура сохранится на уровне +13…+15 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

Матвей Николаев