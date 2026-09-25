Сочи стал самым популярным направлением для спортивного отдыха осенью

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с физическими нагрузками осенью 2026 года. На курорт пришлось 18% бронирований жилья рядом со спортивными залами и фитнес-центрами, следует из исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сервис проанализировал данные заявок на осенний период и отобрал варианты проживания, где спортивный зал или фитнес-центр находится не далее 1 км. Второе место в рейтинге заняла Анапа с 6% бронирований, третье — Санкт-Петербург с 5%.

Средняя стоимость проживания в Сочи составила 4,1 тыс. руб. за ночь, а средняя продолжительность поездки — семь ночей. За год цены на проживание рядом со спортивными объектами в среднем выросли на 1%.

В десятку популярных направлений для спортивного отдыха также вошли Москва, Геленджик, Ялта, Алушта, Калининград, Кисловодск и Судак.

В Москве средняя стоимость ночи составила 5,2 тыс. руб. при продолжительности поездки в три ночи, в Геленджике — 5,5 тыс. руб. и семь ночей, в Ялте — 5,9 тыс. руб. и семь ночей. В Алуште туристы в среднем платили 4,9 тыс. руб. за ночь и останавливались на восемь ночей.

В исследовании отмечается, что осенью занятия спортом на открытом воздухе могут быть ограничены погодными условиями, поэтому туристы выбирают жилье рядом со спортивными залами и фитнес-центрами.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что российскому турбизнесу не хватает маркетинга на китайском рынке — конкуренты (Япония, страны Азии, США) тратят на продвижение значительно больше, а без этого рост турпотока из КНР невозможен. Он также предложил актуализировать стандарт China Friendly для курортов Сочи, тогда как «Роза Хутор» уже анонсировал пакетные предложения для туристов из Китая совместно с группой «Мантера».

Мария Удовик