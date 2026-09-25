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В Любимском районе водитель мопеда погиб после столкновения с дрезиной

В Любимском районе Ярославской области водитель мопеда погиб при столкновении с дрезиной на железнодорожном переезде. ДТП произошло 24 сентября около 16:42 на переезде в поселке Соколиный, сообщает Госавтоинспекция Ярославской области.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительным данным, 70-летний водитель мопеда Alpha выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с дрезиной. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Антон Голицын

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