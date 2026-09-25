Аэропорт Сочи заработал в штатном порядке

Ограничения на прилеты и вылеты в аэропорту Сочи сняли. Об этом сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию о своих рейсах по онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний. Также пассажиров просят внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

В аэропорту напомнили о правилах поведения во время ожидания рейсов. Пассажиров просят не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места людям, которым сложнее стоять.

Мария Хоперская