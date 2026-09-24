Герман Греф приехал в Ярославль на открытие стадиона «Спартаковец»
В Ярославле после реконструкции открыли стадион «Спартаковец». В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщил глава региона в своем канале в «Максе».
Реконструкция стадиона началась год назад совместно со Сбером. На территории оборудовали два спортивных поля с беговыми дорожками, сцену и трибуны с навесом, игровую площадку со скалодромом и батутами, а также площадку для воркаута. По словам Михаила Евраева, пространство предназначено как для занятий спортом, так и для семейного отдыха.
«На открытии вручил президенту, председателю правления Сбербанка Герману Оскаровичу Грефу одну из высших наград Ярославской области — Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова»,— сообщил губернатор.
На открытии состоялся концерт. Перед ярославцами выступил исполнитель Niletto, собравший аншлаг не только на площадке, но и вокруг нее.