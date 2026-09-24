Пробег транспорта для новгородского бизнеса вырос в 2,5–3 раза

Логистические расходы новгородского бизнеса заметно выросли на фоне удлинения цепочек поставок. Пробег транспорта увеличился в 2,5–3 раза, а стоимость отправки сборных грузов — на 35–50%, в результате чего доля логистики в цене товара выросла с 5–7% до 15–22%. Результатами исследования с «Ъ Северо-Запад» поделились в Новгородском государственном университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логистика подорожала на 35–50% и усилила нагрузку на новгородских селлеров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Логистика подорожала на 35–50% и усилила нагрузку на новгородских селлеров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам аналитиков, смягчить последствия роста расходов призваны антикризисные меры маркетплейсов и финансовых институтов. При этом риски для небольших продавцов сохраняются.

«Риски закрытий существуют, но масштабной волны банкротств удастся избежать благодаря механизмам поддержки. Wildberries запустил добровольное страхование товаров от внешних воздействий по тарифу 0,01% в день, а к концу июля перечислил выплаты 175 тысячам пострадавших предпринимателей: в первом транше — свыше 88 тысяч селлеров, во втором — более 97 тысяч»,— отмечает доцент НовГУ Ольга Трезорова.

Из-за увеличения продолжительности логистических цепочек оборачиваемость капитала у малых селлеров снизилась в 2–3 раза. Это повысило риск кассовых разрывов. Сильнее всего, по оценке исследователей, рост издержек затронул региональных производителей.

Матвей Николаев