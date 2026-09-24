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Пассажирский автобус сбил лося в Лодейнопольском районе

Пассажирский автобус вечером 24 сентября столкнулся с лосем в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

На трассе в Ленобласти автобус Петербург — Олонец столкнулся с лосем

На трассе в Ленобласти автобус Петербург — Олонец столкнулся с лосем

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

На трассе в Ленобласти автобус Петербург — Олонец столкнулся с лосем

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Авария произошла около 19:50 на участке дороги между селом Паша и деревней Доможирово. По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Олонец, сбил лося.

В момент ДТП в салоне находились 15 человек. По данным комитета, никто из них не пострадал.

На месте работают экстренные службы. В результате столкновения передняя часть автобуса получила повреждения, разбито лобовое стекло.

Матвей Николаев

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