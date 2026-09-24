В Коми индекс промышленного производства за 8 месяцев упал на 4,6% по сравнению с 2025 годом

Индекс промышленного производства в январе – августе 2026 года в республике Коми относительно аналогичного периода 2025 года составил 95,4%.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики Республики Коми, в сырьевой отрасли зафиксировано снижение объемов производства на 4,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась добыча каменного угля и строительных песков. Однако в то же время увеличилась добыча природного и попутного газа. А процент оказания услуг в области добычи полезных ископаемых уменьшился.

Спад также произошел в обрабатывающем секторе — на 4,3%. Сократился выпуск продольно распиленных лесоматериалов, фанеры, древесноволокнистых плит, а также бумаги и картона, линолеума, нетканых материалов, строительных блоков, кирпича и синтетических волокон. Уменьшилось количество услуг в сегменте ремонта и монтажа машин и оборудования. Несмотря на общую тенденцию снижения в данной отрасли, увеличилось производство древесностружечных плит, древесной целлюлозы, топливных гранул, извести и технического углерода.

Выпуск пищевых продуктов также уменьшился на 1,4%. За прошедший период зафиксировано снижение в производстве колбасных изделий, сыра, творога, кисломолочных продуктов, хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий. В то же время увеличилось производство парного, остывшего или охлажденного мяса животных, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, мясных полуфабрикатов, питьевого молока и сливочного масла.

В энергетике зафиксировано снижение объема производства на 2,2% за счет меньшей выработки электроэнергии, пара и горячей воды. На 4,0% также уменьшились объемы производства в отрасли, которая обеспечивает водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов.

Мария Одностеблец