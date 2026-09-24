От выживания к развитию

За четыре года власти намерены отремонтировать и модернизировать более 260 музеев, включая Михайловский замок в Петербурге и Государственный исторический музей. Суммарное количество посещений музеев вырастет на 30 млн по сравнению с 2025 годом. Эти и другие планы заложены в представленной концепции развития музейной отрасли, соавтором которой выступает Минкультуры. Конкретные мероприятия, сроки и источники финансирования культурных учреждений власти определят позже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дискуссия состоялась в день открытия XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

Фото: Росконгресс / Сергей Коньков Дискуссия состоялась в день открытия XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

Фото: Росконгресс / Сергей Коньков

В четверг, 24 сентября, руководители музеев и представители органов власти обсудили проект концепции развития музеев в РФ до 2030 года. Дискуссия состоялась в день открытия XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Среди авторов документа — Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, Союз музеев России и Минкультуры. Главная задача концепции — сформировать у подрастающего поколения интерес «к изучению и сохранению культурного наследия России, а также к укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», сказала глава Минкультуры Ольга Любимова. В проекте определены направления, принципы и приоритеты развития музеев, отметила гендиректор Русского музея Алла Манилова. Конкретные мероприятия, сроки, показатели и источники финансирования, по ее словам, опишут в программе развития отрасли, которая будет разрабатываться после утверждения концепции.

«Ъ» ознакомился с текстом концепции. Документ предполагает развитие музейной отрасли по одному из трех сценариев: инерционному, базовому или инновационному.

При инерционном сохраняется существующий «технологический уровень» работы музеев, но из-за нехватки «ресурсов» могут усугубится проблемы их развития. Разрыв между федеральными и региональными музеями будет расти, реставрация экспонатов замедлится, а отток музейных кадров из малых городов в центральные регионы усилится.

Базовый сценарий достижим при частичном повышении технологического уровня и увеличении объемов финансирования со стороны государства и спонсоров, активность которых, как ожидают авторы концепции, повысится после совершенствования законодательства. Музеи смогут привлечь больше внимания молодежи, внедряя иммерсивные (погружают посетителя в музейную историю) и партиципаторные (позволяют посетителю стать участником музейной истории или ее соавтором) технологии. В рамках базового сценария для регионов будут готовить новые масштабные выставочные проекты. Одновременно с этим будут ремонтироваться здания музеев, их будут оснащать новым оборудованием. Параллельно будут создаваться детские культурно-просветительские центры и пространства для семейного отдыха. Именно базовый сценарий авторы документа считают самым реалистичным.

Изменить положение дел в российских музеях можно будет при инновационном сценарии развития музейной отрасли. Для этого, судя по проекту, потребуется значительное повышение технологического уровня и увеличение финансирования. Реализация этого сценария потребует уже «скоординированной работы государственных органов власти, муниципальных образований, музейных управленцев, реставрационного и научного сообщества, а также многоканального финансирования большинства музеев». Других деталей этого сценария проект не содержит.

Вне зависимости от выбранного сценария, к 2030 году планируется отремонтировать и модернизировать 257 региональных и муниципальных музеев. Реновация затронет также четыре федеральные площадки: Михайловский замок в Петербурге, музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине, Музей культуры стран Африки и Государственный исторический музей. Общее число посещений музеев, как ожидается, вырастет с 153 млн человек в 2025 году до 184,7 млн. Число детских культурно-просветительских центров, организованных на базе государственных и муниципальных музеев, увеличится с 60 до 300. Авторы концепции также намерены к 2030 году полностью каталогизировать фонды музеев новых регионов. Сейчас в государственном каталоге Музейного фонда РФ содержится лишь 30% данных о них.

Все участники дискуссии поддержали представленный проект. Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева отметила, что новая концепция впервые переводит региональные музеи «из режима выживания в режим развития в реалистичных границах». Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил несколько сценариев развития, заложенных в концепции. В рамках работы над документом он предлагает исключить ситуации, при которых к получению грантов и субсидий допускались бы «институции, мимикрирующие под музеи». В окончательной версии документа больше внимания стоит уделить научным музеям, считает завотдела Российского музея медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Нина Чиж.

Константин Леньков, Санкт-Петербург; Мария Барановская