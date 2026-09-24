В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию о своих рейсах по онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний. Также пассажиров просят внимательно слушать аудиообъявления в терминале.

В аэропорту напомнили о правилах поведения во время ожидания рейсов. Пассажиров просят не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места людям, которым сложнее стоять.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Кроме того, рядом с санузлами установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Мария Удовик