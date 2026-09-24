В Тутаеве конфисковали три автомобиля по делу о незаконной охоте

Тутаевский городской суд приговорил трех местных жителей к штрафам от 400 тыс. до 450 тыс. руб. за незаконную охоту на четырех лосей. У осужденных конфисковали три автомобиля — Toyota Yaris, Kia Rio и Ford Mondeo, на которых перевозили добычу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В надзорном ведомстве рассказали, что трое местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет в ноябре - декабре 2025 года незаконно добыли четырех лосей на территории Тутаевского муниципального округа. Затем разделали туши, а часть мяса продали.

Суд признал участников преступления виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба). Приговор в законную силу не вступил.

Причиненный охотничьим ресурсам ущерб составил более 960 тыс. руб. Осужденные возместили его в полном объеме.