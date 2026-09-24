Экс-адвоката из Петербурга Нурди Шамаева арестовали по делу об оправдании терроризма

Экс-адвоката из Санкт-Петербурга Нурди Шамаева отправили под стражу по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, не позднее 13:16 1 мая 2022 года Шамаев, который на тот момент имел статус адвоката Адвокатской палаты Петербурга, разместил комментарий под публикацией с изображением лиц, причастных к террористической деятельности.

«Следствие полагает, что не позднее 13:16 01.05.2022, Шамаев, являясь адвокатом Адвокатской палаты Петербурга (сейчас статус приостановлен), разместил под постом с изображением, на котором запечатлены лица, причастные к террористической деятельности, комментарий следующего содержания: "Честь нации!"»,— рассказали в пресс-службе судов города.

Нурди Шамаева задержали 22 сентября. Вину он не признал. В суде защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения — домашний арест, запрет определенных действий или залог.

Суд отправил Нурди Шамаева под стражу до 4 ноября.

Матвей Николаев