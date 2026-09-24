Главные новости за 24 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Ленинский райсуд отстранил Виталия Жебина от должности заместителя министра строительства Воронежской области на период предварительного расследования. Господина Жебина обвиняют по делу о превышении должностных полномочий и хищении средств при благоустройстве первой очереди Петровской набережной. События относятся ко времени, когда он занимал пост замруководителя управления строительной политики мэрии Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Единственным участником и победителем торгов на завершение реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС) на улице Балашовской стало столичное ООО «Фирма Сму-5», изначально учрежденное в. Согласно итоговому протоколу, компания предпочла не снижать начальную цену контракта в 61,5 млн руб.

На вступление в белгородскую свободную экономическую зону (СЭЗ) поступила заявка местного предприятия, которая предусматривает инвестиции в размере свыше 1 млрд руб. Проект получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе. Документы были направлены в Минэкономразвития РФ.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курской области оштрафовало три юридических лица — Т-банк, «Мегафон» и московское ООО «Эдна» — суммарно на 900 тыс. руб. за распространение рекламного СМС-сообщения без согласия абонента. Поводом для этого стало обращение гражданина, на номер которого поступила реклама услуг банка.

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Владимира Поваляева. Его подозревают в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Господин Поваляев задержан и отправлен в СИЗО до 22 ноября.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал новый указ о порядке транспортного обслуживания госслужащих. В частности, сокращается количество закрепленных за госслужащими служебных автомобилей. Так, первому вице-губернатору и руководителю администрации главы региона и облправительства теперь положено не по две машины, а по одной.

Росимущество повторно выставило на продажу национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в областном центре. В этот раз продажа осуществляется в форме публичного предложения. Начальная цена лота не изменилась — 145,8 млн руб.

Конкурсный управляющий тамбовского ООО «Бигкар» Александр Пономаренко выявил признаки преднамеренного банкротства компании. Ущерб, нанесенный выявленными сделками — по отчуждению ликвидного имущества, а также сделкам с признаками злоупотребления правом, притворности и мнимости,— по предварительным оценкам составляет не менее 1,1 млрд руб.

Денис Данилов