Главные новости за 24 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
Ленинский райсуд отстранил Виталия Жебина от должности заместителя министра строительства Воронежской области на период предварительного расследования. Господина Жебина обвиняют по делу о превышении должностных полномочий и хищении средств при благоустройстве первой очереди Петровской набережной. События относятся ко времени, когда он занимал пост замруководителя управления строительной политики мэрии Воронежа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Единственным участником и победителем торгов на завершение реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС) на улице Балашовской стало столичное ООО «Фирма Сму-5», изначально учрежденное в Воронеже. Согласно итоговому протоколу, компания предпочла не снижать начальную цену контракта в 61,5 млн руб.
На вступление в белгородскую свободную экономическую зону (СЭЗ) поступила заявка местного предприятия, которая предусматривает инвестиции в размере свыше 1 млрд руб. Проект получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе. Документы были направлены в Минэкономразвития РФ.
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курской области оштрафовало три юридических лица — Т-банк, «Мегафон» и московское ООО «Эдна» — суммарно на 900 тыс. руб. за распространение рекламного СМС-сообщения без согласия абонента. Поводом для этого стало обращение гражданина, на номер которого поступила реклама услуг банка.
Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Владимира Поваляева. Его подозревают в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Господин Поваляев задержан и отправлен в СИЗО до 22 ноября.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал новый указ о порядке транспортного обслуживания госслужащих. В частности, сокращается количество закрепленных за госслужащими служебных автомобилей. Так, первому вице-губернатору и руководителю администрации главы региона и облправительства теперь положено не по две машины, а по одной.
Росимущество повторно выставило на продажу национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в областном центре. В этот раз продажа осуществляется в форме публичного предложения. Начальная цена лота не изменилась — 145,8 млн руб.
Конкурсный управляющий тамбовского ООО «Бигкар» Александр Пономаренко выявил признаки преднамеренного банкротства компании. Ущерб, нанесенный выявленными сделками — по отчуждению ликвидного имущества, а также сделкам с признаками злоупотребления правом, притворности и мнимости,— по предварительным оценкам составляет не менее 1,1 млрд руб.