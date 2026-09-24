Клычков сократил количество служебных автомобилей у орловских чиновников

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал новый указ о порядке транспортного обслуживания госслужащих. Согласно ему, признаются утратившими силу аналогичный документ от 8 мая 2014 года и поправки к нему от 8 июля 2026 года. В новой редакции указа, в частности, сокращается количество закрепленных за госслужащими служебных автомобилей. Так, первому вице-губернатору и руководителю администрации главы региона и облправительства теперь положено не по две машины, а по одной.

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кроме того, из перечня госслужащих, за которыми закреплено служебное авто, вычеркнуты руководители региональных департаментов и комитетов облсовета. Им положен оперативный транспорт, предоставляемый по заявке.

Уточняется, что в нерабочее время даже закрепленным автомобилем можно пользоваться только в заявительном порядке. Исключением являются губернатор, руководитель администрации губернатора и правительства, а также председатель областного совета депутатов.

Также новым указом утверждаются нормы по протяженности служебных поездок местных чиновников и депутатов. Они совпадают с упраздненными поправками к документу от 2014 года, которые были опубликованы в июле. Согласно им, пробег служебной машины губернатора не ограничивается, однако его первый заместитель теперь должен проезжать не более 1,45 тыс. км в месяц, а руководитель администрации главы региона и облправительства — не более 1,25 тыс. км.

Алина Морозова