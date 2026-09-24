Проект с инвестициями свыше 1 млрд рублей хочет вступить в белгородскую СЭЗ

На вступление в белгородскую свободную экономическую зону (СЭЗ) поступила заявка местного предприятия, которая предусматривает инвестиции в размере свыше 1 млрд руб. Проект получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе. Документы были направлены в Минэкономразвития РФ. Об этом 24 сентября сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Название предприятия, направившего заявку, господин Шуваев не назвал. В областном правительстве также предпочли не раскрывать информацию о заявителе в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье».

В августе правительство РФ распространило режим СЭЗ на всю территорию Белгородской области. До этого льготы действовали только на отдельных приграничных участках. Статус резидента СЭЗ доступен предпринимателям, реализующим инвестпроекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве с вложениями от 1 млрд руб. Для предприятий в приграничных районах и пострадавших от обстрелов предусмотрены льготные условия: инвестиции от 3 млн руб. при сохранении не менее 80% численности работников.

Сейчас в составе белгородской СЭЗ работают 22 предприятия. По расчетам властей, расширение СЭЗ на всю территорию области позволяет привлечь в регион до 120 инвесторов, а объем вложений в их проекты может достигать 450 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за первое полугодие 2026-го объем налоговых льгот, предоставленных резидентам белгородской свободной экономической зоны, составил 600 млн руб. Эти средства предприятия направили на повышение заработных плат работников и модернизацию производств.

Денис Данилов