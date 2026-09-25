Курское УФАС оштрафовало Т-банк, «Мегафон» и ООО «Эдна» за рекламу в СМС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курской области оштрафовало три юридических лица — Т-банк, «Мегафон» и московское ООО «Эдна» — суммарно на 900 тыс. руб. за распространение рекламного СМС-сообщения без согласия абонента (ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ, штраф для юрлиц — до 1 млн руб.). Об этом в ведомстве сообщили 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для санкций стало обращение гражданина, на номер которого поступила СМС-реклама услуг банка. УФАС установило, что рассылка шла по цепочке: Т-банк, затем «Эдна», а потом «Мегафон». Как отметили в управлении, законодательство обязывает рекламораспространителя получить разрешение абонента до начала рассылки. При этом, по информации ведомства, ответчики не смогли доказать наличие согласия заявителя на получение рекламы в СМС.

Каждому юрлицу назначили штраф в размере 300 тыс. руб.

В пресс-службе «Мегафона» «Ъ-Черноземье» рассказали, что из-за множества внешних заказчиков компания как оператор рассылок может сталкиваться с единичными техническими или процедурными сбоями. «Мы уже усилили контроль на всех этапах подготовки рассылок, чтобы минимизировать подобные случаи»,— добавили там.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Орловской области оштрафовало Т-банк на 500 тыс. руб. за распространение ненадлежащей рекламы.

Мария Свиридова