Главу управления строительства Липецка заподозрили в получении крупной взятки

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Владимира Поваляева. Его подозревают в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чиновник задержан и отправлен в СИЗО. Как уточнили в прокуратуре региона, мера пресечения будет действовать как минимум до 22 ноября.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами из числа сотрудников городской администрации, получил от руководителя коммерческой организации 900 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за заключение муниципального контракта на строительство ливневой канализации стоимостью 84 млн руб. без предоставления организацией обеспечения исполнения контракта.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ и УМВД России по Липецкой области. В ходе расследования проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.

По данным Rusprofile, подходящий по сумме контракт был заключен между «Управлением строительства Липецка» и местным ООО «Экотерм» Кирилла Филонова в 2019 году. Он касался строительства системы водоснабжения в районе переулка Бодрый в селе Желтые Пески, административно входящем в Липецк. Исполнение этого контракта завершено без взаимных претензий сторон.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в середине мая господина Филонова задержали и отправили в СИЗО по подозрению в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения в 2021–2025 годах контрактов на строительно-монтажные работы с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

Алина Морозова