У тамбовского «Бигкара» выявили признаки преднамеренного банкротства

Конкурсный управляющий тамбовского ООО «Бигкар» Александр Пономаренко выявил признаки преднамеренного банкротства компании. Ущерб, нанесенный выявленными сделками — по отчуждению ликвидного имущества, а также сделкам с признаками злоупотребления правом, притворности и мнимости,— по предварительным оценкам составляет не менее 1,1 млрд руб. Это следует из данных на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка проводилась в процедуре конкурсного производства за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, а также по состоянию на 11 сентября 2026 года. Ранее проверку наличия признаков фиктивного банкротства не проводили — оснований для нее не было, поскольку дело возбуждено по заявлению кредитора.

Арбитражный суд Тамбовской области в июле признал «Бигкар» банкротом. Конкурсное производство открыто сроком до 15 января 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», заявление о признании компании несостоятельной подала Федеральная налоговая служба в августе 2025 года. Суд принял его к производству в октябре. Помимо требований «Лизинговой компании М7», в статусе иных лиц к делу привлечены липецкое ООО «ГТ-Групп», нижегородское ООО «Трансмагистраль» и ростовское ООО «ТЭК "Извозчик"».

Согласно картотеке арбитражных дел, в августе в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд обратился с жалобой один из кредиторов — ООО «Контрол логистика». Компания возражала против включения в реестр требований «Лизинговой компании М7» из Республики Татарстан на 237,8 млн руб. и утверждения конкурсным управляющим господина Пономаренко, ссылаясь на его заинтересованность через дело о банкротстве тамбовского ООО «Нева-логистик» Максима Баласаняна, входящего вместе с «Бигкаром» в ГК «Крафтер». Суд первой инстанции эти доводы отклонил. Апелляционная жалоба была оставлена без движения. Недочеты в срок до 15 сентября 2026 года заявитель не устранил — 16 сентября претензию вернули.

По данным Rusprofile, ООО «Бигкар» основали в мае 2017 года в Новосибирске, а в 2022-м компания была зарегистрирована в Тамбове. Основной вид деятельности связан с работой автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал составляет 20,2 млн руб. Директором до июля 2026-го числился Николай Казанцев, который владеет в фирме долей менее 0,005%. Основной собственник (99,995%) — Андрей Князев. В 2024 году выручка ООО «Бигкар» выросла на 54% с 964 млн до 2,5 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 15% — с 27 млн до 31 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год не публиковались. По данным сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес», общая сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам ООО «Бигкар» на 1 августа составляла 92,1 млн руб. Сервис Rusprofile также сообщает, что в настоящее время в отношении фирмы открыто пять исполнительных производств на 109 млн руб. ООО «Бигкар» выступало ответчиком по 115 арбитражным делам на общую сумму 1,2 млрд руб.

Мария Свиридова