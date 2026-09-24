Фирма с воронежскими корнями завершит реконструкцию ЛОС за 61,5 млн рублей

Единственным участником и победителем торгов на завершение реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС) на улице Балашовской в Воронеже стало столичное ООО «Фирма Сму-5», изначально учрежденное в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник на коммунальном рынке Воронежа. Согласно итоговому протоколу, компания не стала снижать начальную цену договора в 61,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Фирма Сму-5» было учреждено в Воронеже в 2009 году, однако в 2023 году перерегистрировалось в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный собственник и директор — Павел Евсеев. Господин Евсеев также единолично владеет и руководит воронежским застройщиком ООО СЗ «Техстрой». Кроме того, ему принадлежит 50% в белгородском ООО «Фирма-сму-99», которое занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Еще 50% у Владимира Шапошникова. Также Павел Евсеев владеет 25% в белгородском ООО «Готовской кирпичный завод», в котором равные доли также у господина Шапошникова, Виктора Золотарева и Надежды Ивановой. По итогам 2025 года «Фирма Сму-5» выручила 453 млн руб. и получила 2,3 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 416 млн руб. и 1,9 млн руб. соответственно. С 2011 года компания выиграла 52 госконтракта на 2,5 млрд руб. в сумме. В топ-5 крупнейших заказчиков входят администрация города Семилуки Воронежской области, местный же отдел образования и опеки, управление строительной политики Воронежа и администрация Бутурлиновки Воронежской области.

Работы включают строительство, модернизацию и реконструкцию объектов на ЛОС. Их нужно выполнить с даты заключения контракта до 30 декабря 2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 26 февраля 2027 года.

Администрация Воронежа и заказчик работ — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — в конце 2022 года заключили концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС. Срок его действия — 49 лет. Изначально компания планировала вложить в модернизацию очистных сооружений 15,4 млрд руб.

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа в конце июня уточнялось, что общий объем вложений в реконструкцию ЛОС вырос до 16,8 млрд руб. с учетом повышения ставки НДС. В городском парламенте указывали, что освоено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. в 2025 году. Ранее было заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма "Водокомфорт"» Леонида Долинера, которое выиграло контракт на строительство цеха мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб., и самарским ООО «Новострой» Николая Габдрахманова на проектирование и комплексную модернизацию ЛОС за 3,13 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в «Новострое», 7 августа «РВК-Воронеж» направил компании уведомление об одностороннем расторжении договора на комплексную модернизацию ЛОС. Концессионер заявил, что подрядчик «систематически нарушал взятые обязательства», допустил длительную просрочку и не реагировал на официальные претензии. По мнению «РВК-Воронеж», смена подрядчика — «единственный способ не допустить срыва реализации важного для города проекта». В «Новострое» с этой оценкой не согласны и намерены доказывать свою позицию в суде.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «А ЛОС и ныне там».

Алина Морозова