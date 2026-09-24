В Тамбове вновь продают принадлежавший национализированной «Ланте» ТЦ «Башня»

Росимущество повторно выставило на продажу национализированный актив тамбовского оператора связи «Ланта» — торговый центр «Башня» на улице Авиационной в облцентре. В этот раз продажа осуществляется в форме публичного предложения. Начальная цена лота не изменилась — 145,8 млн руб. При этом добавилась цена отсечения — 72,9 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленный на продажу торговый центр «Башня» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru Выставленный на продажу торговый центр «Башня» в Тамбове

Фото: torgi.gov.ru

Первые торги в форме аукциона были признаны несостоявшимися в связи с тем, что ни одной заявки на участие не поступило.

В состав лота входят земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, а также шесть объектов недвижимости: магазин площадью 2,4 тыс. кв. м, здание спортбазы на 262,1 кв. м, сооружение на 145,7 кв. м, еще один магазин площадью 1,3 тыс. кв. м, а также два склада на 278,5 кв. м и 937,4 кв. м соответственно.

Шаг аукциона установлен в размере 1,5 млн руб., размер задатка — 29,2 млн руб. Цена отсечения — 72,9 млн руб., шаг понижения — 14,6 млн руб.

Прием заявок открыт до 30 сентября, подведение итогов запланировано на 2 октября.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росимущество включило в план реализации на 2026 год тамбовский торговый центр «Апельсин», который также ранее принадлежал национализированной «Ланте». В начале сентября ведомство выставило ТЦ и участок под ним на аукцион за 114,1 млн руб. Накануне стало известно, что единственным участником и победителем торгов стало котовское ООО «Спецтехника». Компания не снижала начальную цену.

Мария Свиридова