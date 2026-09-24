Установка на три опоры

«Газпром-Медиа Холдинг» попытался расшифровать российский культурный код — и свел его к трем основным характеристикам: широте души, справедливости и стойкости. Исследование, представленное на Форуме объединенных культур в Петербурге, должно помочь производителям контента понять, какие герои и истории остаются для зрителей узнаваемыми и близкими. При этом сами авторы признают, что единого определения культурного кода не существует, а его содержание меняется вместе с обществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, единого определения культурного кода нет даже в академической среде

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Как отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, единого определения культурного кода нет даже в академической среде

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, единого определения культурного кода нет даже в академической среде. В исследовании его предложили понимать как живую систему, в которую входят язык, историческая память, семейные ритуалы, привычки, книги, музыка, архитектура и повседневные практики. При этом российский культурный код, по версии авторов работы, складывается из нескольких исторических пластов: дореволюционного, советского и современного.

Исследование проходило в три этапа. Сначала эксперты в области культурологии, социологии и философии определяли рамки работы, затем к обсуждению подключились представители культурных институтов и медиа, а на финальном этапе был проведен онлайн-опрос жителей 36 городов и населенных пунктов всех восьми федеральных округов. В исследовании участвовали люди от 16 до 56 лет.

Главными характеристиками российского культурного кода авторы исследования называют широту души, справедливость и стойкость. При этом у каждой из этих черт есть и обратная сторона. Широта души, отмечают исследователи, может проявляться не только в гостеприимстве и готовности помочь, но и в чрезмерности, расточительности и размытых личных границах. Стойкость соседствует с долготерпением, пассивностью и ожиданием внешней помощи.

Одной из самых точных формул, появившихся в ответах участников исследования, стала фраза: «В сверхдержаве — сверхдержись». В ней авторы увидели сочетание гордости за масштаб страны и ее достижения с усталостью от необходимости постоянно адаптироваться к новым вызовам.

Справедливость участники исследования чаще связывали не только с соблюдением формальных правил, но и с представлением о совести и моральной оценке поступков. При этом, по словам Александра Жарова, у разных поколений этот образ отличается: старшие респонденты чаще говорили о долге и готовности к самопожертвованию, а молодые — о личной ответственности, пользе для своего города и окружающих.

В качестве узнаваемых культурных образов исследование выделяет Данилу Багрова из фильма «Брат», Юрия Гагарина, Петра I, Екатерину II, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова и жителей блокадного Ленинграда. В музыкальный ряд вошли Петр Чайковский, Владимир Высоцкий, Виктор Цой, «Катюша» и народная песня «Ой, то не вечер». Среди спортивных символов оказались Лев Яшин, Владислав Третьяк, Александр Овечкин, Хабиб Нурмагомедов, Камила Валиева и Роман Костомаров.

Отдельное внимание авторы исследования уделили повседневным символам. Среди элементов «малой родины» участники называли двор, подъезд, вид из окна и обычные панельные дома. В ходе презентации Александр Жаров в качестве примера привел нашумевший и получивший большую порцию критики сериал «Слово пацана». По его словам, знакомая городская среда помогла сделать историю достоверной для зрителей.

Одной из задач работы было сформулировать ориентиры для производителей фильмов, сериалов и других медиапроектов. Авторы предлагают чаще обращаться к образу узнаваемого «обычного» героя, показывать современные поводы для гордости, сохранять юмор и поддерживающую интонацию, а также учитывать, что культурный код постоянно меняется.

«Культурный код не является готовой формулой успеха. Это навигационная система, которая помогает авторам чувствовать контекст»,— отметил Александр Жаров.

Представители индустрии на презентации сразу перевели разговор из области теории в практическую плоскость. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева объяснила востребованность новых версий «Чебурашки» и «Простоквашино» тем, что знакомые нескольким поколениям герои позволяют детям и родителям оставаться в одном культурном поле. По ее словам, даже спор о том, какое «Простоквашино» лучше — старое или новое,— сам становится частью семейного разговора. Генеральный продюсер 1–2-3 Production Артем Михалков отметил, что зритель устает от абстрактных супергероев и хочет видеть более близких персонажей. В качестве примера он рассказал о проекте «Вожатый в запасе» — истории военного, вернувшегося с СВО и ставшего вожатым, который сталкивается с проблемами подростков.

Директор Александринского театра Александр Малич предложил смотреть на культурный код как на открытую систему, а не как на архив готовых смыслов. «Это не сейф, который закрыт, и который мы закрыли, вот мы что-то собрали, какой-то тезаурус, и архивировали»,— отметил он. По словам господина Малича, даже 270-летняя история театра сама по себе не гарантирует успешного будущего: наследие должно постоянно переосмысливаться.

В «Газпром-Медиа» рассчитывают, что исследование станет рабочей системой координат для медиапроизводства — поможет понять, какие герои, сюжеты и образы воспринимаются аудиторией как собственные.

Само выражение «культурный код» за последние годы стало устойчивой частью российской публичной риторики. Его используют в разговорах о сохранении традиций, исторической памяти и национальной идентичности. При этом содержание понятия остается достаточно гибким. В зависимости от контекста в него включают и культурное наследие, и ценности, и модели поведения.

В 2012 году Владимир Путин в статье «Россия: национальный вопрос» говорил о «едином культурном коде» как основе многонационального общества. В дальнейшем к этому понятию регулярно обращались представители власти и культуры. Его связывали с исторической памятью, традициями, семейными ценностями и передачей культурного наследия между поколениями. В 2024 году Владимир Путин говорил о необходимости сохранять культурный код российского народа через уважение к родителям и старшим, малой и большой Родине, а в 2026 году вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что деятели искусства передают культурный код из поколения в поколение.

Полина Пучкова