В Сочи обследовали более 100 предприятий на предмет нелегальной занятости

В Сочи в третьем квартале 2026 года проверили более 100 предприятий на предмет соблюдения требований трудового законодательства. Итоги мониторинга обсудили на заседании рабочей группы по противодействию нелегальной занятости, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В мероприятии приняли участие представители администрации города, надзорных и правоохранительных органов. На встречу также пригласили более 60 работодателей.

По итогам обследований выявлены случаи работы без официального оформления трудовых договоров, неуплаты обязательных страховых взносов и платежей в Социальный фонд и налоговые органы. Кроме того, зафиксированы факты выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

Наталья Белоштейн