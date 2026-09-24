Федеральному научно-клиническому центру инфекционных болезней присвоен статус НМИЦ

С 1 октября 2026 года федеральному научно-клиническому центру инфекционных болезней в Санкт-Петербурге распоряжением Правительства Российской Федерации № 1675-р присвоен статус Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Центр находится по адресу: улица Профессора Попова, дом 9, литер А.

Как сообщает пресс-служба центра, данный статус будет действовать 3 года. С ним центр сможет проводить исследования и транслировать результаты в инфекционные клиники во всех субъектах Российской Федерации. По заявлению Константина Ермоленко, заместителя генерального директора НМИЦ ИБ ФМБА, с расширением задач, будет расширяться и штат сотрудников. Финансирование остается на прежнем уровне, но государство будет помогать с обеспечением финансов на те дополнительные задачи, которые появятся у Центра как НМИЦ, отметил господин Ермоленко.

Мария Одностеблец