Джазовый концерт, оперетта «Цыганский барон» и футбольный матч

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих городов смогут послушать живые концерты, посмотреть спектакли и кино, а также посетить футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Где послушать музыку

В Кабардинке в театре «Старый парк» в воскресенье в 18:30 состоится трибьют-концерт Элле Фицджеральд. В новой программе Buon Gusto Band и вокалистки Лизы Кабоевой — изысканные баллады и яркие композиции, в которых бережное отношение к традиции сочетается со свежим современным звучанием.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)

27 сентября в 19:00 в Городском дворце культуры Геленджика состоится концерт «RED orchestra. Хиты Италии с оркестром». В программе знаменитые песни Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо, Андреа Бочелли, Ricchi e Poveri и других легендарных итальянских артистов.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

В пятницу в 13:00 в Городском дворце культуры в Новороссийске Таганрогский камерный театр покажет спектакль «Брут». Постановка основана на рассказе Людвика Ашкенази о немецкой овчарке по кличке Брут, которая помнит свою историю и сталкивается с ужасами человеческой идеологии и войны.

Стоимость билетов — 600 руб. (12+)

В Морском культурном центре в Новороссийске 25 сентября в 16:00 пройдет спектакль «Главное, чтобы не было скучно». Пьеса основана на небольших рассказах клоуна Леонида Енгибарова. Все персонажи спектакля любят, но почти все одиноки. Они живут в одном доме, а безмолвными свидетелями их жизни становятся уличные фонари, которые делятся с нами увиденными историями.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

На сцене городского театра Новороссийска 27 сентября в 19:00 — оперетта «Цыганский барон». В спектакле есть и благородный герой и блестящая красотка-героиня, характерный герой-весельчак и романтичная девушка, и, конечно, солидная пара — умудренные опытом дама и бывший гусар, а ныне губернатор. Герои, пройдя сквозь недомолвки и объяснения, находят путь к сердцу любимых и обретают свое счастье.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В некоторых кинотеатрах в эту пятницу и выходные пройдут показы аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий фэнтези написан Хаяо Миядзаки. Главные герои картины — маленькие существа, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Се, и они становятся лучшими друзьями.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Также в кино можно посмотреть премьеру этой недели – европейский боевик «Флорист» с Деннисом Куэйдом и Жаном Рено в главных ролях. Тихий садовод, ведущий тайную жизнь наемного убийцы, обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой, когда он заводит неожиданную дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов – от 380 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

25 сентября в 18:00 на стадионе «Центральный» встретятся футбольные клубы «Черноморец М» и «Сочи». Матч пройдет в рамках молодежного первенства чемпионата России.

Стоимость билетов — от 100 руб. (0+)

В пятницу в 19:00 на виноградниках Абрау-Дюрсо пройдет арт-встреча «Искусство импрессионизма. Шардоне на закате». В программе — разговор об импрессионистах на закате при свечах и знакомство с напитками. Мероприятие проведут бармен ресторана Seven Дмитрий Терентьев и искусствовед Елена Чачимина.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (18+)

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