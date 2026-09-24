Прокуратура потребовала приговорить экс-мэра Сочи к 21 году колонии
Прокуратура потребовала приговорить к 21 году колонии строгого режима бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о получении взяток на сумму более 300 млн руб., а также другим преступлениям. Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать его на 500 млн руб., запретить на 15 лет занимать руководящие должности в органах власти и конфисковать у экс-градоначальника изъятые ранее 319,7 млн руб.— эквивалент полученных взяток, лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством».
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Как сообщает корреспондент “Ъ”, жену бывшего чиновника Янину Копайгородскую за пособничество в растрате, получении взяток, а также другие преступления гособвинитель Михаил Резниченко потребовал осудить на 16 лет колонии общего режима, назначив штраф в размере 500 млн руб. Третьему подсудимому Александру Пасунько, обвиняемому в оказании давления на свидетеля, прокурор предложил назначить штраф в размере 200 тыс. руб.
Прокурор также просил удовлетворить иск мэрии Сочи к осужденным.
Алексею Копайгородскому вменяются в вину получение взяток в особо крупном размере, легализация преступных доходов и растрата (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего ему инкриминируется семь преступных эпизодов. В частности, по данным следствия, взятки мэру давали крупные бизнесмены и застройщики, опасаясь в случае отказа негативных последствий для своей бизнес-деятельности.
Так, следствие установило, что в 2022 году основатель строительной компании «Неометрия» Борис Юнанов вначале передал мэру 35 млн руб. на покупку дома и участка земли в Сочи и «за создание благоприятных условий развития бизнеса» для его компании ООО «Элиас Групп», а затем согласился ежемесячно платить Алексею Копайгородскому дань в размере 2,5 млн руб. и передал ему в общей сложности еще 56,5 млн руб. В свою очередь, Николай Шихиди, руководитель ООО «СЗ “ИСК Еврострой”», в 2022–2023 годах передал в качестве взяток для мэра Сочи 90 млн руб., гласят материалы дела. В ходе процесса, который начался в марте 2026 года, Копайгородские вину не признали, Пасунько признал частично.
В январе 2026 года Хостинский суд Сочи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество четы Копайгородских на сумму более 1,6 млрд руб.
Подробнее о деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «Ъ» писал в материале «Взятки в особо курортных размерах».