Прокуратура потребовала приговорить экс-мэра Сочи к 21 году колонии

Прокуратура потребовала приговорить к 21 году колонии строгого режима бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о получении взяток на сумму более 300 млн руб., а также другим преступлениям. Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать его на 500 млн руб., запретить на 15 лет занимать руководящие должности в органах власти и конфисковать у экс-градоначальника изъятые ранее 319,7 млн руб.— эквивалент полученных взяток, лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент “Ъ”, жену бывшего чиновника Янину Копайгородскую за пособничество в растрате, получении взяток, а также другие преступления гособвинитель Михаил Резниченко потребовал осудить на 16 лет колонии общего режима, назначив штраф в размере 500 млн руб. Третьему подсудимому Александру Пасунько, обвиняемому в оказании давления на свидетеля, прокурор предложил назначить штраф в размере 200 тыс. руб.

Прокурор также просил удовлетворить иск мэрии Сочи к осужденным.

Алексею Копайгородскому вменяются в вину получение взяток в особо крупном размере, легализация преступных доходов и растрата (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Всего ему инкриминируется семь преступных эпизодов. В частности, по данным следствия, взятки мэру давали крупные бизнесмены и застройщики, опасаясь в случае отказа негативных последствий для своей бизнес-деятельности.

Так, следствие установило, что в 2022 году основатель строительной компании «Неометрия» Борис Юнанов вначале передал мэру 35 млн руб. на покупку дома и участка земли в Сочи и «за создание благоприятных условий развития бизнеса» для его компании ООО «Элиас Групп», а затем согласился ежемесячно платить Алексею Копайгородскому дань в размере 2,5 млн руб. и передал ему в общей сложности еще 56,5 млн руб. В свою очередь, Николай Шихиди, руководитель ООО «СЗ “ИСК Еврострой”», в 2022–2023 годах передал в качестве взяток для мэра Сочи 90 млн руб., гласят материалы дела. В ходе процесса, который начался в марте 2026 года, Копайгородские вину не признали, Пасунько признал частично.

В январе 2026 года Хостинский суд Сочи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество четы Копайгородских на сумму более 1,6 млрд руб.

Подробнее о деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «Ъ» писал в материале «Взятки в особо курортных размерах».

Мария Локотецкая