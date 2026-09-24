Дело Игоря Рудникова о распространении «военных фейков» направили в суд

Следственный комитет по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении Игоря Рудникова (признан в России иностранным агентом), которого заочно обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК завершил расследование дела Игоря Рудникова (признан в РФ иностранным агентом) о публикации в соцсети

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ СК завершил расследование дела Игоря Рудникова (признан в РФ иностранным агентом) о публикации в соцсети

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

По версии следствия, господин Рудников (признан в России иностранным агентом) разместил на своей открытой странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую, как утверждают правоохранители, заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

Фигуранта объявили в межгосударственный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После завершения расследования уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Николаев