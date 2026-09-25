В Ярославской области селище Старое Черкасово взяли под госохрану

Объект археологического наследия «Селище «Старое Черкасово, XV – XX вв.» в Брейтовском округе включили в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ подписала руководитель службы охраны ОКН Ярославской области Светлана Охинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиция в рамках проекта "Ситская битва"

Фото: ЯрГУ им. Демидова Экспедиция в рамках проекта "Ситская битва"

Фото: ЯрГУ им. Демидова

Историческая земля расположена в 1500 м к северо-западу от северной окраины села Черкасово. Сейчас там установлен поклонный крест. Документом утверждены границы выявленного ОКН и установлен особый режим использования земельных участков. В связи с включением в перечень будут приняты меры по государственной охране памятника до включения его в единый государственный реестр ОКН. Это должно произойти в течение ближайшего года.

Границы исторического поселения были зафиксированы летом 2026 года в ходе разведок проекта Ярославского областного отделения Русского географического общества (РГО) «Ситская битва», целями которого выступают сохранение исторической памяти, исследование места сражения и создание особо охраняемой природной зоны.

Как рассказали в отделении, экспедиция обследовала около 5 кв. км в низовьях реки Сить, было заложено 62 шурфа. На настоящий момент, по данным отделения РГО, порядка 40% территории памятника смыто водой. На сохранившейся части культурный слой частично нарушен распашкой. Однако археологи смогли обнаружить непотревоженные напластования XVI–XVII веков и собрать свыше 300 фрагментов керамики, в том числе два пряслица.

Впервые Черкасово упоминается в письменных источниках в 1613 году. К 1682 году село входило в тройку крупнейших текстильных центров страны. Старое Черкасово существовало до 1940-х годов, до заполнения Рыбинского водохранилища, в которое впадает река Сить.

Алла Чижова