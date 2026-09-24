Ярославскую компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку

Коммерческую организацию в Ярославле оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2021–2024 годах генеральный директор компании систематически передавал должностному лицу учреждения здравоохранения деньги за последующее заключение договоров на поставку товаров для нужд больницы. Всего, как установила прокуратура, было передано и получено более 590 тыс. рублей.

По результатам проверки прокуратура Красноперекопского района возбудила в отношении организации дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Мировой судья судебного участка №2 Красноперекопского судебного района Ярославля назначил компании штраф в размере 500 тыс. рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в связи с деятельным раскаянием. Взяткополучатель осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в крупном размере.

Виктория Самко